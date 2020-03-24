Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hissedilirken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in testinin pozitif çıktığını açıklaması spor camiasında şoke etkisi yarattı. Deneyimli çalıştırıcı, testlerinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de hastaneye giderek 66 yaşındaki Terim'in durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ardından Fatih Terim'in testinin de pozitif çıkması da akıllara salgının başka kişilere bulaşıp bulaşmadığı sorusunu getirdi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçının ardından takım olarak testten geçtiği ve tüm testlerin negatif çıktığı belirtilirken Abdurrahim Albayrak'ın testinin pozitif çıkmasının ardından Fatih Terim'in ikinci bir test yaptırdığı öğrenildi. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray'da başka herhangi bir vaka ise bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri Florya Metin Oktay Tesisleri'ni, personelini ve futbolcuları çok iyi şekilde izole ettiği belirtildi. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, geçtiğimiz pazartesi günü biri araya gelerek bir toplantı yaptıkları ve tecrübeli çalıştırıcının bu toplantıda salgına yakalandığı düşünülüyor.

CENGİZ VE GÜNAY DA TEST YAPTIRACAK

Evlerinde bir haftadır izole şekilde bekleyen Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ın ise şimdiye kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği ancak yaşanan son gelişmelerin ardından yakınlarıyla birlikte test yaptırma kararı aldıkları da öğrenildi.

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