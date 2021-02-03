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Ford'dan Güney Afrika'ya milyar dolarlık yatırım

Ford, Güney Afrika'daki üretim kapasitesini artırmaya yönelik ülkeye 1 milyar dolarlık yatırımda bulunacak. Yapılan yatırım ile şirketin ülkedeki üretim kapasitesi 168 bin adetten 200 bin adede yükselecek. Ford Uluslararası Pazar Grubu Direktörü Andrea Cavallaro, "Bu yatırım Güney Afrika'daki şimdiye kadarki en büyük yatırım olmasının yanında, ülkedeki de en büyük otomotiv yatırımı olarak öne çıkıyor" dedi

Ford'dan Güney Afrika'ya milyar dolarlık yatırım
Reuters

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, Güney Afrika'ya 1 milyar dolarlık bir yatırım planı açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, yatırım planının üretim operasyonunu genişletmeyi kapsadığı belirtildi.

Bu sayede şirketin ülkedeki üretim kapasitesinin 168 bin adetten 200 bin adede yükseleceği aktarılıyor.

Ford Uluslararası Pazar Grubu Direktörü Andrea Cavallaro, "Bu yatırım Güney Afrika'daki şimdiye kadarki en büyük yatırım olmasının yanında, ülkedeki de en büyük otomotiv yatırımı olarak öne çıkıyor" dedi.

Ford'un küresel rakipleri Volkswagen, Toyota ve Nissan da Güney Afrika'da yatırımlarını artıran üreticiler arasında yer alıyor.

Ford'un Güney Afrika'da ürettiği araçların üçte biri ülke içinde, üçte ikisi ise Sahara altı Afrika ülkelerinde satılıyor.

Fabrikada yapılan yatırımın ardından, Ford'un Volkswagen ile anlaşması doğrultusunda Volkswagen için de ticari araç üretimi gerçekleşecek.

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