Forfar Athletic - Stranraer karşılaşma önü

Forfar Athletic ve Stranraer, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı Forfar Athletic 4. sırada bulunuyor, Stranraer 1 puana sahip ve 9. sırada. Forfar Athletic son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stranraer son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 344 kodlu maçı oynayanlar; Forfar Athletic galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Stranraer galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Forfar Athletic son haftadaki Airdrie Utd. müsabasında 1-2 kazandı.

Stranraer ise East Fife karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Forfar Athletic, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Stranraer, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stranraer 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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