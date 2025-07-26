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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Belçika GP'de sprint yarışını Max Verstappen kazandı - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Belçika GP'de sprint yarışını Max Verstappen kazandı

        Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:25
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        Belçika GP'de kazanan Max Verstappen!
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        Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Belçika'daki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapıldı.

        Verstappen, 26 dakika 37.997 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

        McLaren'den Avustralyalı Oscar Piastri, Verstappen'in 0.753 saniye gerisinde ikinci, McLaren'den Büyük Britanyalı pilot Lando Norris ise liderin 1.414 saniye arkasında üçüncü oldu.

        Sıralama turları bugün TSİ 17.00'de başlayacak yarış, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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