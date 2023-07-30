Formula 1 Belçika GP ne zaman, saat kaçta? F1 Belçika Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? - Motor Sporları Haberleri

Formula 1 Belçika GP ne zaman, saat kaçta? F1 Belçika Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? - Motor Sporları Haberleri

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Formula 1'de heyecan 2023 sezonu 12. hafta yarışı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gün itibariyle Belçika'da koşulacak yarışta pole pozisyonunda başlayacak isim Leclerc oldu. İşte, yarışseverlerin merakla beklediği Belçika GP yarışı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...