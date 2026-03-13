Formula 1'de sıradaki durak Çin

Tokat Valiliği'nden deprem açıklaması: "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.