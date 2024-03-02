Formula 1'de yeni sezon heyecanı başladı: Pole pozisyonu Verstappen'in!
1950'den beri tarihin en uzun sezonu olacak olan 2024 Formula 1 sezonu için geri sayım sona erdi! Formula 1 sevdalılarının heyecanla beklediği sezon bugün (2 Mart) Bahreyn'de başladı. Sezon boyunca gerçekleşecek olan yarışlar ve yer alacak yarışçılar günler öncesinden merak edilmeye başlandı. İşte, 2024 Formula 1 sezonuna dair detaylar!
2024 Formula 1 sezonu, uzun bir bekleyişin sonunda nihayet başladı! Bahreyn'de bugün (2 Mart) start alan bu heyecan verici sezon, 1950'den bu yana tarihin en uzun sezonu olma unvanını taşıyor. Formula 1 tutkunları, pistlerde nefes kesen rekabetin ve hızın tadını çıkaracakları için sabırsızlanıyorlar. Ancak sadece yarışların değil, aynı zamanda takımların ve pilotların performansları da merak konusu. Kimler zirveye çıkacak, hangi takım şampiyonluk için mücadele edecek, genç yetenekler nasıl bir iz bırakacak, hepsi büyük bir merakla bekleniyor. İşte detaylar...
EN UZUN FORMULA 1 SEZONU BAŞLIYOR!
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak. 2 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak olan sezon 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Sezonun ilk iki yarışı Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri, Ramazan ayı dolayısıyla 2 Mart ve 9 Mart Cumartesi günlerinde koşulacak.
POLE POZİSYONU VARSTEPPEN'İN!
5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde yarın 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Verstappen, 1.29.179'luk derecesiyle ilk cebin sahibi oldu! Sezonun ilk yarışı 2 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'da başlayacak.
2024 FORMULA 1 TAKVİMİ BELLİ OLDU!
20 farklı ülkede gerçekleşecek olan yarışlar konumları ve tarihleriyle beraber açıklandı. İşte, 2024 yılının Formula 1 takvimi:
29 Şubat-2 Mart Bahreyn
7-9 Mart-Suudi Arabistan
22-24-Mart Avustralya
5-7-Nisan Japonya
19-21-Nisan Çin
3-5 Nisan-ABD
17-19 Mayıs-İtalya
24-26 Mayıs-Monako
7-9 Haziran-Kanada
21-23 Haziran-İspanya
28-30 Temmuz-Avusturya
5-7 Temmuz-Birleşik Krallık
19-21 Temmuz-Macaristan
26-28 Temmuz-Belçika
23-25 Ağustos-Hollanda
30 Ağustos-1 Eylül-İtalya
13-15 Eylül-Azerbaycan
20-22 Eylül-Singapur
18-20 Ekim-ABD
25-27 Ekim-Meksika
1-3 Kasım-Brezilya
21-23 Kasım-ABD
29 Kasım-1 Aralık-Katar
6-8 Aralık-Birleşik Arap Emirlikleri