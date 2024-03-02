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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de yeni sezon heyecanı başladı: Pole pozisyonu Verstappen'in! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de yeni sezon heyecanı başladı: Pole pozisyonu Verstappen'in!

        1950'den beri tarihin en uzun sezonu olacak olan 2024 Formula 1 sezonu için geri sayım sona erdi! Formula 1 sevdalılarının heyecanla beklediği sezon bugün (2 Mart) Bahreyn'de başladı. Sezon boyunca gerçekleşecek olan yarışlar ve yer alacak yarışçılar günler öncesinden merak edilmeye başlandı. İşte, 2024 Formula 1 sezonuna dair detaylar!

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.03.2024 - 19:00 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:00
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        2024 Formula 1 sezonu, uzun bir bekleyişin sonunda nihayet başladı! Bahreyn'de bugün (2 Mart) start alan bu heyecan verici sezon, 1950'den bu yana tarihin en uzun sezonu olma unvanını taşıyor. Formula 1 tutkunları, pistlerde nefes kesen rekabetin ve hızın tadını çıkaracakları için sabırsızlanıyorlar. Ancak sadece yarışların değil, aynı zamanda takımların ve pilotların performansları da merak konusu. Kimler zirveye çıkacak, hangi takım şampiyonluk için mücadele edecek, genç yetenekler nasıl bir iz bırakacak, hepsi büyük bir merakla bekleniyor. İşte detaylar...

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        EN UZUN FORMULA 1 SEZONU BAŞLIYOR!

        2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak. 2 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak olan sezon 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Sezonun ilk iki yarışı Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri, Ramazan ayı dolayısıyla 2 Mart ve 9 Mart Cumartesi günlerinde koşulacak.

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        POLE POZİSYONU VARSTEPPEN'İN!

        5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde yarın 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Verstappen, 1.29.179'luk derecesiyle ilk cebin sahibi oldu! Sezonun ilk yarışı 2 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'da başlayacak.

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        2024 FORMULA 1 TAKVİMİ BELLİ OLDU!

        20 farklı ülkede gerçekleşecek olan yarışlar konumları ve tarihleriyle beraber açıklandı. İşte, 2024 yılının Formula 1 takvimi:

        29 Şubat-2 Mart Bahreyn

        7-9 Mart-Suudi Arabistan

        22-24-Mart Avustralya

        5-7-Nisan Japonya

        19-21-Nisan Çin

        3-5 Nisan-ABD

        17-19 Mayıs-İtalya

        24-26 Mayıs-Monako

        7-9 Haziran-Kanada

        21-23 Haziran-İspanya

        28-30 Temmuz-Avusturya

        5-7 Temmuz-Birleşik Krallık

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        19-21 Temmuz-Macaristan

        26-28 Temmuz-Belçika

        23-25 Ağustos-Hollanda

        30 Ağustos-1 Eylül-İtalya

        13-15 Eylül-Azerbaycan

        20-22 Eylül-Singapur

        18-20 Ekim-ABD

        25-27 Ekim-Meksika

        1-3 Kasım-Brezilya

        21-23 Kasım-ABD

        29 Kasım-1 Aralık-Katar

        6-8 Aralık-Birleşik Arap Emirlikleri

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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