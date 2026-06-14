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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1'in 7. etabı Barselona-Katalonya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı

        Formula 1'in 7. etabı Barselona-Katalonya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 19:21 Güncelleme:
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        Barselona-Katalonya yarışını kazanan Hamilton!

        Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Barselona-Katalonya Grand Prix'sini zirvede tamamladı.

        Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde düzenlenen yarış, 66 tur üzerinden yapıldı.

        Hamilton, 1 saat 32 dakika 28.105 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk etap galibiyetini aldı. Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan tecrübeli pilot, Ferrari'deki ilk, kariyerinin ise 106. yarışını kazandı.

        Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell, 19.561 saniye farkla ikinci, McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris ise liderin 23.719 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.

        Bu sezon kazandığı 5 etapla pilotlar klasmanında zirvede yer alan Mercedes'in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, aracında yaşadığı arıza sonucu 63. turda yarış dışı kaldı.

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        Sezonun 8. ayağı Avusturya Grand Prix'si, 28 Haziran'da koşulacak.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar:

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 156

        2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 115

        3. George Russell (Büyük Britanya): 106

        4. Charles Leclerc (Monako): 75

        5. Lando Norris (Büyük Britanya): 73

        Takımlar:

        1. Mercedes: 262

        2. Ferrari: 190

        3. McLaren: 141

        4. Red Bull: 89

        5. Alpine: 60

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