Formula 1'in 7. etabı Barselona-Katalonya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu. Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Tarım arazileri de ... Daha Fazla Göster

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu. Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Tarım arazileri de doludan zarar gördü Daha Az Göster