        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Miami Grand Prix'sinde sprint yarışını Lando Norris kazandı

        Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 20:41 Güncelleme:
        Miami'de sprint yarışını Norris kazandı

        McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris, Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sindeki sprint yarışında zafere ulaştı.

        ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yarın yapılacak Miami Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.

        Sprint yarışında 29 dakika 15.045 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören Norris, 8 puanı hanesine yazdırdı.

        Norris'in takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri, liderin 3.766 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise 6.251 saniye arkasında üçüncü oldu.

