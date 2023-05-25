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Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz açıklaması: Neden böyle olduğu anlaşılıyor

Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz'ın kulübündeki geleceği belirsizliğini korurken, kulübün yöneticilerinden Sjoerd Ars, oyuncu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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  • Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz açıklaması: Neden böyle olduğu anlaşılıyor - Hollanda Eredivisie Haberleri

    Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz'ın geleceği netleşiyor.
  • Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz açıklaması: Neden böyle olduğu anlaşılıyor - Hollanda Eredivisie Haberleri

    Kulübün yöneticilerinden Sjoerd Ars, Burak Yılmaz hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
  • Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz açıklaması: Neden böyle olduğu anlaşılıyor - Hollanda Eredivisie Haberleri

    Voetbalprimeur'da yer alan açıklamalara göre Ars, "Burak'ın geleceği için görüşmeler halen sürüyor. Biz ne düşünüyoruz, Burak ne düşünüyor, bunların hepsi önemli ve görüşmeye değer konular. Henüz net bir karar verilmiş değil." ifadelerini kullandı. 
  • Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz açıklaması: Neden böyle olduğu anlaşılıyor - Hollanda Eredivisie Haberleri

    ''NEDEN BÖYLE OLDUĞU ANLAŞILIYOR''

    Ars, "Burak burada sportif olarak daha fazla şey beklemiş olabilir. Bu arada, muhtemelen kendisi de artık eskisi gibi bir forvet olmadığını hissediyordur. Onun yaşındaki bir futbolcu için bu çok normaldir. Groningen maçında kendisini ıslıklayan taraftarlarla yaşadığı bir olay var. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde durumun neden böyle olduğu anlaşılıyor." şeklinde konuştu. 
  • Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz açıklaması: Neden böyle olduğu anlaşılıyor - Hollanda Eredivisie Haberleri

    37 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon Fortuna Sittard formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 9 gol 5 asist kaydetmişti.

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