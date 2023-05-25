''NEDEN BÖYLE OLDUĞU ANLAŞILIYOR''

Ars, "Burak burada sportif olarak daha fazla şey beklemiş olabilir. Bu arada, muhtemelen kendisi de artık eskisi gibi bir forvet olmadığını hissediyordur. Onun yaşındaki bir futbolcu için bu çok normaldir. Groningen maçında kendisini ıslıklayan taraftarlarla yaşadığı bir olay var. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde durumun neden böyle olduğu anlaşılıyor." şeklinde konuştu.