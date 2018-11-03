Fortuna Sittard - Zwolle maçı istatistikleri

Hollanda Eredivisie maçında Fortuna Sittard ile Zwolle, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Fortuna Sittard 10 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Zwolle 11 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Fortuna Sittard, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Zwolle son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 508 kodlu maçı oynayanlar; Fortuna Sittard galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.20, Zwolle galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Fortuna Sittard son hafta oynanan Top Oss maçında 1-3 kazandı.

Zwolle, EVV Eindhoven karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Fortuna Sittard, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Fortuna Sittard, kendi sahasında 9 gol attı, 10 gol yedi.

Zwolle, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Zwolle, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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