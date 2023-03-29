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Haberler Gündem Forum İstanbul AVM Çalışma Saatleri 2023: Forum İstanbul AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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Forum İstanbul AVM çalışma saatleri 2023: Forum İstanbul AVM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Zaman geçtikçe insanların hayatında büyük bir yer edinen alışveriş merkezleri, bugün en çok ziyaret edilen ve alışveriş yapmak için tercih edilen ilk mekânlardır. Alışverişten sinemaya, restoranlardan kafe hizmetine kadar pek çok aktiviteyi içinde barındıran alışveriş merkezleri, açılış saatinden kapanış saatine kadar yoğunluğunu korumaktadır. Hem hafta içi hem de hafta sonu vakit geçirmenin en keyifli yollarından biridir. Peki, Forum İstanbul AVM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2023 Forum İstanbul AVM çalışma saatleri

Forum İstanbul AVM Çalışma Saatleri 2023: Forum İstanbul AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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Forum İstanbul AVM ise İstanbul’un diğer tüm alışveriş merkezleri gibi sunduğu hizmetler ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmektedir. Peki, Forum İstanbul AVM çalışma saatleri 2023 yılında değişti mi? Forum İstanbul AVM kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Forum İstanbul AVM hafta sonu kaça kadar açık? Yakın zamanda Forum İstanbul AVM’yi ziyaret etmeyi düşünüyorsanız açılış ve kapanış saatleri hakkındaki tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Forum İstanbul AVM Çalışma Saatleri 2023

Forum İstanbul AVM, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’nde yer almaktadır. Yapımına 2006 yılında başlanan AVM, 2009 yılında hizmete açılmıştır. Giyim mağazaları, yapı marketleri, sinema salonları, restoran ve kafeleri ile gün içinde gelen insanların ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap veren AVM, günün büyük bir bölümü açıktır. Açılış ve kapanış saatleri, diğer tüm alışveriş merkezleri ile aynıdır. Forum İstanbul AVM çalışma saatleri 2023 yılında değişmemiş olup, bazı özel günler dışında haftanın her günü aynı saat aralıklarında hizmet vermektedir.

Forum İstanbul AVM Kaçta Açılıyor?

Forum İstanbul AVM kaça kadar açık?” sorusu, gün içinde AVM’yi ziyaret etmek isteyenlerin merak ettiği konulardan biridir. İnternet üzerinden araştırma yapan kişiler, saat aralıklarını öğrenerek AVM’de vakit geçirecekleri zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istemektedir. Forum İstanbul AVM hafta içi her gün 10.00’da açılır ve günün büyük bir bölümünde hizmet verir.

Forum İstanbul AVM Kaçta Kapanıyor?

Forum İstanbul AVM’nin sunduğu hizmetler, gün boyu sayısız insan tarafından tercih edilmektedir. Hem alışveriş yapmak hem de bir şeyler atıştırmak için pek çok kişinin ziyaret etmesine olanak sağlar. “Forum İstanbul AVM kaçta kapanıyor?” sorusunu merak ediyorsanız alışveriş merkezinin açılış ve kapanış saatleri şöyledir:

  • Açılış: 10.00
  • Kapanış: 22.00

Forum İstanbul AVM Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Forum İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi hem hafta içi hem de hafta sonu aynı saat aralığında hizmet verir. AVM’nin açılış ve kapanış saatleri 10.00 / 22.00 arasındadır. Dini ve milli bayramlar başta olmak üzere özel günlerde açılış saatleri değişebilmektedir. Bu özel günlerde açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için Forum İstanbul AVM’nin resmî internet sayfasını ziyaret edebilir ya da alışveriş merkezinin müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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