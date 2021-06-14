Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiOyun
ABONE OL

Forza, Horizon 5'in çıkış tarihini duyurdu! Horizon 5 ne zaman çıkacak?

E3 Direct oldukça hızlı başlarken, tanıtılan oyunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de otomobil sevdalılarının gözdesi olan Forza Horizon serisinin yeni oyunu Forza Horizon 5 oldu. İşte Horizon 5'in çıkış tarihi

Forza, Horizon 5'in çıkış tarihini duyurdu! Horizon 5 ne zaman çıkacak?

Forza serisindeki yeni oyun Forza Horizon 5 olacak ve oyun Xbox Series X/S, Xbox One ve PC'ye 9 Kasım'da gelecek. Oyun ayrıca ilk günden itibaren Xbox Game Pass'te de yer alacak. Gördüğümüz fragman ise beklediğimize değecek bir oyun olacağının işareti.

E3 Direct etkinliğinde tanıtılan oyunda ilk dikkat çeken nokta gerçekçi grafikler ve konsolların gelişmiş özelliklerini sonuna kadar kullanan yapısı oldu. Işın izleme gibi teknolojilerin de hakkını veren oyunun fragmanı da görsel şölen sunuyor.

Playground Games tarafından geliştirilen bu açık dünya araç sürme oyununda oyuncular olarak kendimizi Meksika'da buluyoruz. Amerikan filmlerinde gördüğümüz Meksika tasvirlerinin aksine çok renkli ve farklı bir coğrafyası bulunan ülkenin bazı bölümleri dijital ortama neredeyse birebir şekilde aktarılmış.

Oyunda yalnızca çöllerde toz kaldırmakla kalmayacağız. Yağmur ormanlarında zorlu şartlarla mücadele ettiğimiz de olacak, sönmüş bir volkanda yarıştığımız da. Işın izleme teknolojisi de bu mekanların gerçeklik hissini arttırıyor.

Xbox ve Bethesda'nın yaptığı tanıtım etkinliğinde söz alan Phil Spencer, Turn 10 Studios'un şu anda Forza Motorsport serisindeki son oyun üzerinde yoğun şekilde mesai harcadığını da açıkladı. Yani Forza Motorsport hayranları da bir süre bekleyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

WhatsApp yeni özelliğini açıkladı! WhatsApp'tan ileti özelliği kullanıma sunuluyor
TEKNOLOJİWhatsApp yeni özelliğini açıkladı!
Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Redmi Note 10 incelemesi
TEKNOLOJİİşte Redmi Note 10 özellikleri
Türkiye'nin yeni gururu! ASELSAN üretti: Esnek mermi yolu,
TEKNOLOJİASELSAN'dan yeni buluş! Siparişler yığıldı
Müsilaj (Deniz Salyası) ile mücadeleye İTÜ'den destek! Yüzde 99 etkili
TEKNOLOJİMüsilaja karşı İTÜ'den yeni buluş
MESS ve Microsoft'tan işbirliği
TEKNOLOJİMESS ve Microsoft'tan işbirliği
Xiaomi en hızlı şarj teknolojisi için kolları sıvadı!
TEKNOLOJİXiaomi şarjda devrim için kolları sıvadı
SON DAKİKA! EA hacklendi, kodlar çalındı - Haberler
TEKNOLOJİOyun devi hacklendi
Microsoft, Windows 10 desteğini sonlandıracağı tarihi açıkladı - Haberler
TEKNOLOJİ10’un da fişini çekiyor!
Arçelik, Nokia ve Türk Telekom ile Türkiye’nin ilk 5G'ye hazır özel kablosuz ağını kuracak - Haberler
TEKNOLOJİArçelik’ten 5G atağı
Epic Games'ten ücretsiz oyun! Epic Games ücretsiz oyunlar hangileri?
TEKNOLOJİEpic Games'ten ücretsiz oyun!