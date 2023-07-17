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        Yaz Şarkısı oyuncuları kimler? Fox TV dizisi Yaz Şarkısı konusu nedir ve nerede çekiliyor?

        Fox TV'nin yeni dönem dizileri arasında yer alan Yaz Şarkısı, gün itibariyle 2. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Merk Koç ile Efekan Can'ın yer aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yere ilişkin tüm detayları derledik...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 00:15
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        Yaz döneminin iyice kendini hissettirmesi ile beraber yepyeni diziler de bir bir ekranlara gelmeye başladı. Çekimleri Rize ve İstanbul'da gerçekleştirilen yeni Fox TV dizisi Yaz Şarkısı, bu akşam 2. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, her Pazar günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

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        YAZ ŞARKISI KONUSU NEDİR?

        Yaz ekranlarının favorisi olacak dizi, okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

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        YAZ ŞARKISI OYUNCULARI KİMLER?

        Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ramazan Demirli’nin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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        YAZ ŞARKISI 1. BÖLÜM ÖZETİ

        Yaz’ın annesi Emine’ye söylediği Murat’ın evlilik teklifi yalanı istemsiz şekilde öyle büyür ki Yaz da Murat da çaresiz bir şekilde bu yalanı en gerçekçi haliyle sürdürmeye çalışırlar. Yaz’ın bankadan kovuldum geçici olarak bu şirketteyim bahanesini Murat öyle güzel büyütüp Emine’ye satar ki Emine artık karşısında birbirine aşık iki genç olduğundan emindir. Hatta Murat’ın aşkından dolayı Yaz’ı kendi çalıştığı şirkette işe aldırdığını düşünür. Fakat tabii ki bu şirketin de yalan çıkma ihtimalini göz ardı etmez ve müstakbel damadı ve kızıyla birlikte çalıştıkları yere gider. Smile Müzik’in patronunu yeni vokal konusunda ikna etmeye çalışan Kemal’in de Mehmet’le birlikte şirkete gelmesi Yaz’ı zor duruma sokar.

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        Kemal, Yaz’ı Mehmet’e Yaz’ı yeni vokal olarak tanıtır. Yaz, Kemal’in şarkıyı kendisiyle birlikte söylemesi için yaptığı bütün girişimleri reddetmiş olsa da bu ani karşılaşma durumu tamamen değiştirir. Yaz bir anda kendini afiş çekimlerinde, klip hazırlığında bulur. Emine de bu sürede boş durmaz ve bir an önce düğün yapma isteğiyle dünürüyle tanışmak ister.

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