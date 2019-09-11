A Milli Takımımız'ın da yer aldığı EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, Andorra'yı 3-0 mağlup etti.
Mücadelenin 18. dakikasında Kingsley Coman ile öne geçen Fransa, Antoine Griezmann'ın kaçırdığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma şansını kaçırdı ve ilk 45 dakika Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fransa, 52. dakikada Clement Lenglet'in kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. Golün asistini yapan isim ise ilk devre penaltı kaçıran Antoine Griezmann oldu.
Son sözü 90. dakikada Wissam Ben Yedder söyledi ve Fransa, Andorra'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fransa puanını 15 ile yükseltti ve averajla A Milli Takım'ın önünde liderliğini sürdürdü. Andorra ise puanla tanışamadı.
Grupta alınan diğer sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Moldova-Türkiye: 0-4
Arnavutluk-İzlanda: 4-2
Fransa-Andorra: 3-0
PUAN DURUMU
1- Fransa(15)
2- Türkiye(15)
3- İzlanda(12)
4- Arnavutluk(9)
5- Moldova(3)
6- Arnavutluk(0)
KALAN MAÇLAR
11 EKİM
Andorra-Moldova
İzlanda-Fransa
Türkiye-Arnavutluk
14 EKİM
Fransa-Türkiye
İzlanda-Andorra
Moldova-Arnavutluk
14 KASIM
Türkiye-İzlanda
Arnavutluk-Andorra
Fransa-Moldova
17 KASIM
Andorra-Türkiye
Arnavutluk-Fransa
Moldova-İzlanda
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