Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı | Dış Haberler

        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı

        Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetindeki farklı kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi. Kesinti nedeniyle 78. Cannes Film Festivali'nde gösterilen "Sirat" filmi yarıda kesildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Alpes-Maritimes Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, Alpes-Maritimes vilayetinin batısında ciddi bir elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) servislerinin durumu düzeltmek için çalıştığı belirtilirken, vatandaşlara günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

        2

        Akdeniz'de RTE hesabından X'te yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden Cannes ve çevresindeki kentlerin etkilendiğini ve 160 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı.

        Açıklamada, RTE ve ülkenin elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'in ekiplerinin elektriğin en kısa sürede geri gelmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, yaşanan olumsuzluktan ötürü özür dilendi.

        3

        Fransız basınındaki haberlere göre, RTE, bu sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesinin bu elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti.

        RTE, gece Cannes çevresinde bir elektrik trafosunda çıkan yangının, elektrik şebekesinin güçsüzleşmesine neden olduğunu kaydetti.

        4

        78. Cannes Film Festivali'ni de etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle "Sirat" filminin gösterimi yarıda kesildi.

        5

        Elektrik kesintisinden etkilenen kentlerde yerel saatle 10.00'dan bu yana trafik lambaları çalışmazken, bu durum ulaşımı zorlaştırıyor.

        6

        Festivalin bu akşamki kapanış töreninin, jeneratör sayesinde sorun olmadan yapılacağı belirtildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları