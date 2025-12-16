Fransa'da karar çıktı: PSG'den Mbappe'ye dev tazminat!

Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünün eski futbolcusu Kylian Mbappe'ye 61 milyon euro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre 2024'te Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Mbappe ile PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığına ilişkin dava, Paris İş Mahkemesinde görüldü.