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Fransa'da son durum ne? Protestolarda bir kişinin plastik mermiyle öldüğü açıklandı!

Fransa'da genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan protestoların 6. gecesinde hız kestiği gözlenlenmişti, yerel basında çıkan haberlerde ise hafta sonu bir kişinin göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu öldüğü ifade edildi.

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  • Fransa'da son durum ne? Protestolarda bir kişinin plastik mermiyle öldüğü açıklandı!

    Fransa'da genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda hafta sonu bir kişinin göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi.

     

     
  • Fransa'da son durum ne? Protestolarda bir kişinin plastik mermiyle öldüğü açıklandı!

    Yerel gazete La Marseillaise'in haberine göre, ülkenin güney kenti Marsilya'da 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece protestolar sırasında, 27 yaşındaki bir kişi göğsüne plastik merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

     

     
  • Fransa'da son durum ne? Protestolarda bir kişinin plastik mermiyle öldüğü açıklandı!

    Marsilya Savcılığı, olaya ilişkin, "ölümcül bir cismin isabet etmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesi" nedeniyle adli soruşturma başlattı.

     

     
  • Fransa'da son durum ne? Protestolarda bir kişinin plastik mermiyle öldüğü açıklandı!

    Savcılığın açıklamasına göre, göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu ölen 27 yaşındaki kişinin bulunduğu olay mahalli henüz tam olarak tespit edilmedi.

     

     
  • Fransa'da son durum ne? Protestolarda bir kişinin plastik mermiyle öldüğü açıklandı!

    Fransa'daki gösterilerin hızı 6. gecesinde biraz kesilirken güvenlik güçlerinin dün Marsilya caddelerinde zırhlı araçlarla devriye gezdikleri gözlemlendi.

     

     
  • Fransa'da son durum ne? Protestolarda bir kişinin plastik mermiyle öldüğü açıklandı!

    FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

    Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

     

     

     
  • Fransa'da son durum ne? Protestolarda bir kişinin plastik mermiyle öldüğü açıklandı!

    Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

    Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
  • Fransa'da son durum ne? Protestolarda bir kişinin plastik mermiyle öldüğü açıklandı!

    Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
  • Fransa'da son durum ne? Protestolarda bir kişinin plastik mermiyle öldüğü açıklandı!

    ALT YAPINININ İNŞA EDİLMESİ İÇİN ACİL YASA ÇIKARILACAK

    Macron protestoların ardından gösterilerde tahrip edilen yapıların yanı sıra altyapının hızlı şekilde yeniden inşa edilmesi için acil yasa çıkaracaklarını belirtti.

     
  • Fransa'da son durum ne? Protestolarda bir kişinin plastik mermiyle öldüğü açıklandı!

    Fransız basınındaki habere göre, Macron görüşmede, gösterilerde tahrip edilen binaların ve altyapının hızla yeniden inşa edilmesi için acil yasa çıkaracaklarını duyurdu.
  • Fransa'da son durum ne? Protestolarda bir kişinin plastik mermiyle öldüğü açıklandı!

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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