Ülke genelinde başkentin yanı sıra Lille, Marsilya gibi kentlerde de protestoların beklendiği grevler kapsamında, bölgesel istihbarat verilerine göre 50 bin ila 80 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 650 bin ila 850 bin kişinin, 230 farklı noktada gösterilere katılması bekleniyor.