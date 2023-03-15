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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası başladı. Ülke genelinde protestolar devam ederken, temizlik işçilerinin devam eden grevi nedeniyle Paris sokaklarında çöp yığınları oluştu. Ayrıca protestolar sebebiyle Eyfel Kulesi'nin bugün kapalı olacağı bildirildi

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AA / HABERTURK.COM
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!

    Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki grevlerin 8. haftası başlarken,  ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteri düzenlenecek.
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!

    Fransız basınındaki haberlere göre, başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte enerji, ulaşım, rafineri ve temizlik dahil farklı sektörlerin çalışanları greve gitti.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!

    Ülke genelinde başkentin yanı sıra Lille, Marsilya gibi kentlerde de protestoların beklendiği grevler kapsamında, bölgesel istihbarat verilerine göre 50 bin ila 80 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 650 bin ila 850 bin kişinin, 230 farklı noktada gösterilere katılması bekleniyor.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!

    Grev nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!

    ÇÖP KRİZİ

    Öte yandan reforma karşı temizlik işçilerinin günlerdir devam eden grevi nedeniyle başkent Paris'in sokaklarında çöp yığınları oluştu.

     

    Paris Belediyesi dün, başkent sokaklarında 7 bin tondan fazla çöpün biriktiğini açıklamıştı.
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!

    EYFEL KULESİ BUGÜN KAPALI

    Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ulusal grev" nedeniyle kulenin bugün kapalı olacağı belirtildi.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!

    TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU İÇİN KRİTİK HAFTA

    Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

     

    Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!

    Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi. Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!

     

    Karma Komisyonda bugün görüşülen reform, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!

    Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadı son günlerde özellikle merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekillerini reformlarını desteklemesi için ikna etmeye çalışıyor.

*Haberin görselleri Associate Press tarafından servis edilmiştir.

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