Reuters

Fransız yetkililer 5G şebekeleri için Huawei'den ekipman almayı planlayan telekomünikasyon şirketlerine Huawei'nin var olan lisanslarının bundan sonra yenilenmeyeceğini söyledi. Konuya yakın üç kaynak Fransa'nın böylece Huawei ekipmanı kademeli olarak mobil şebekeden çıkarmayı planladığını ifade etti.

Avrupa'da 5G şebekesinin altyapısını kuran diğer ülkeler gibi Fransa da ABD ile Çin arasındaki jeopolitik mücadelenin arasında kalmış durumda. ABD Huawei ekipmanlarının Çin tarafından casusluk yapmak için kullanılacağı iddiasında bulunup müttefiklerinden bu ekipmanların kullanımını yasaklamalarını isterken Huawei ve Çin yönetimi bu iddiaları reddediyor.

'HUAWEI'YE GEÇMEYİN' ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Fransa'nın siber güvenlik ajansı ANSSI bu ay yaptığı açıklamada operatörlerin diledikleri ekipmanı 3-8 yıl arası lisanslayarak kullanabileceğini söylemişti. Ancak halihazırda Huawei ekipmanı kullanmayan şirketlere Huawei'ye geçmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynaklar ANSSI tarafından şirketlere Huawei ekipmana verilecek lisansın 3 ila 5 yıl geçerli olacağı bilgisini verdiğini söyledi. Oysa Huawei'nin Avrupalı rakipleri olan Ericsson ve Nokia'ya verilen lisanlar 8 yıl uzunluğunda. Kaynakların verdiği bilgiye göre lisans sürelerini diğerlerine göre daha sınırlı olması, Fransa'nın 5G şebekesindeki Huawei ekipmanın 2028 yılına kadar devre dışı kalacağı anlamına geliyor.