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İngiltere Başbakanı Boris Jonhson, 2027 yılına kadar Çinli teknoloji devi Huawei’nin ekipmanlarının 5G şebekesinden tamamiyle çıkarılması gerektiğine karar verdi.

Ocak ayında Johnson'ın Huawei'ye 5G şebekesinde sınırlı bir rol verme kararı, Huawei’yi kara listeye alan Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi tarafından eleştirilmiş ancak İngiltere bu konuda bir geri adım atmamıştı.

İlerleyen dönemde Çin'in Hong Kong politikası ve koronavirüs salgını ile ilgili tüm gerçekleri kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşmadığı algısı nedeniyle İngiltere kararını sorgulamaya başlamıştı.

Johnson başkanlığında toplanan İngiltere Güvenlik Konseyi (NSC) bugün bir araya gelerek yıl sonundan itibaren 5G şebekesi için ekipman alımını yasaklarken mevcut Huawei ekipmanlarının 2027'ye kadar 5G şebekesinden çıkarılmasına karar verdi.

ŞARTLI İZİN RAFA KALKTI!

İngiliz Hükümeti, bu yılın başında Huawei'nin İngiltere’de 5G şebekesinin kurulumu çalışmalarına sınırlı da olsa izin vereceğini duyurdu. Buna göre Huawei İngiltere'de 5G çalışmaları yapabilecek ama ülkenin asli 5G ağının dışında tutulacak, nükleer santral ve askeri tesislerde faaliyet gösteremeyecek ve piyasa payı da yüzde 35 ile sınırlandırılacaktı. Bugün alınan kararla Huawei'nin bu şartlı izni de rafa kalkmış oldu.

Johnson’ın bu kararının siyasi olarak ABD Başkanı Trump’ı ticari olarak ise şebeke yatırımları açısından avantajlı konuma gelen BT, Vodafone ve Three gibi şirketleri memnun etmesi bekleniyor. Ancak diğer taraftan 5G altyapısı alanında dünya genelinde etkn bir rolü olan Huawei’nin şebekeden çıkarılması kararının İngiltere’de 5G’nin devreye girmesini geciktirmesine yol açacağına da kesin gözüyle bakılıyor.