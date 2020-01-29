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HaberlerTeknolojiİngiltere'den Huawei’ye 5G izni - Haberler

Huawei’nin 5G faaliyetlerine İngiltere’den şartlı izin çıktı

Geçen yılın mayıs ayından bu yana ABD yaptırımlarıyla karşı karşıla olan Çinli Huawei’ye İngiltere’den olumlu haber geldi. İngiliz Hükümeti, Huawei'nin İngiltere’de 5G şebekesinin kurulumu çalışmalarına sınırlı da olsa izin vereceğini duyurdu. Buna göre Huawei İngiltere'de 5G çalışmaları yapabilecek ama ülkenin asli 5G ağının dışında tutulacak, nükleer santral ve askeri tesislerde faaliyet gösteremeyecek ve piyasa payı da yüzde 35 ile sınırlandırılacak.

Huawei İngiltere
HABERTURK.COM

İngiliz Hükümeti, dün Başbakan Boris Johnson’ın yönettiği Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından; Huawei'nin İngiltere’de 5G şebekesinin kurulumu çalışmalarına izin vereceğini açıkladı. ABD yönetimi karar öncesi en yakın müttefiki İngiltere’ye Huawei aleyhinde baskı uygulamıştı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Huawei'in, "yüksek riskli hizmet sağlayıcı" olarak nitelendirilmesine karşın ülkenin 5G altyapısında asli olmayan kısımlarda hizmet vermesine izin verileceği bildirildi.

Açıklamada, Huawei'in içerisinde bulunduğu yüksek riskli hizmet sağlayıcıların ülkenin asli (core) 5G ağının dışında tutulacağı, nükleer santral ve askeri tesisler gibi hassas noktalarda faaliyet göstermeyeceği, piyasa payının ise yüzde 35 ile sınırlandırılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Huawei Başkan Yardımcısı Victor Zhang, “Huawei’nin İngiltere’de yürüttüğü 5G çalışmalarının geleceği, hükümetin bu alanda çalışmaya devam edebileceğimize dair onayıyla güvence altına alınmıştır. Bu karar, İngiltere için daha gelişmiş, daha güvenli ve daha uygun maliyetli bir telekomünikasyon altyapısının yolunu açmıştır” dedi.

'15 YILDIR HİZMET VERİYORUZ'

Huawei olarak 15 yıldan uzun bir süredir İngiltere'deki telekomünikasyon operatörlerine hizmet verdiklerini belirten Zhang, şunları söyledi: 

“Müşterilerimizin 5G ağlarına yönelik teknoloji ve yatırımlarını desteklerken, ekonomik büyümelerine de katkı sağlamayı amaçladık. Gelecekte de müşterilerimizin rekabet gücünü artıracak iş birliklerimizi sürdüreceğiz. Farklı şirketlerin pazarda yer alması, adil bir rekabet ve daha yenilikçi ağ teknolojileri için gerekli olduğu kadar, tüketicilerin mümkün olan en iyi imkanları kullanabilmeleri açısından da önemlidir.”

SİNYALİ VERMİŞLERDİ

İngiltere Başbakanı Johnson, Ocak ayı ortasında BBC'ye verdiği röportajda, "İngiliz halkı mümkün olan en iyi teknolojiye erişmeyi hak ediyor. Herkes için gigabit düzeyinde geniş band teknolojisini hayata geçirmeyi istiyoruz. Eğer bir marka eleştiriliyorsa, alternatifi de belirtilmeli" ifadelerini kullanmıştı. 

Aynı günlerde İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Andrew Parker da "Gerçek şu ki 5G'de Huawei'ye ihtiyacımız var. Bu fırsatı kaçırırsak, bu teknolojiye erişmemiz uzun yıllar alabilir. İngiltere'nin Huawei teknolojisini kullanmasının ABD ile istihbarat ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğindeki ABD'li heyet ise bu ay İngiliz yetkililerle yaptığı görüşmede, İngiltere'nin 5G ağında Huawei teknolojileri kullanmasının "çılgınlık" olacağını belirtmişti.

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