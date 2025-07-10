Fransa ile İngiltere'den nükleer iş birliği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

İkili, Avrupa'ya yönelik tehditleri caydırmak amacıyla nükleer iş birliğini derinleştirme konusunda hemfikir olurken, iki ülkenin nükleer güçleri arasında eş güdüm sağlanması için anlaşmaya vardı.

İngiltere'den yapılan açıklamada, iki ülkenin nükleer gücünün birbirinden bağımsız kalmaya devam edeceği ancak koordine edilebilir hâle geleceği bildirildi.

Açıklamada, iki ülkenin varoluşsal çıkarlarına yönelik bir tehditte, iki ülkenin nükleer gücüyle karşılık verilebileceği ifade edildi.

İki lider ayrıca, Storm Shadow seyir füzelerinin geliştirilmesi konusunda da anlaşmaya vardı.

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GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ELE ALINDI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasa dışı şekilde göçmenleri taşıyan küçük teknelerle mücadelede yeni caydırıcı unsurlar dahil yenilikçi çözümlere ilişkin daha fazla ilerleme kaydetme gerekliliği konusunda mutabık kaldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yazılı açıklamasına göre, Starmer, İngiltere'ye üç günlük resmi ziyarette bulunan Macron ile Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.