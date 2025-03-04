Fransa Ligue 1'de 24. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Fransa Ligue 1'nin 24. haftasının son maçı, Marsilya ve Nantes arasında oynandı.

Marsilya evindeki karşılaşmada, rakibi Nantes kulübünü 2-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 49'a yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Nantes ise 24 puanda kaldı.

Lyon, kendi sahasında Brest takımını ağırladı. Lyon karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 39'a yükseltti. Konuk ekip Brest ise 33 puanda kaldı.

Paris SG, kendi sahasındaki maçta rakibi Lille'yi 4-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 62'ye yükseltti. Konuk ekip Lille ise 41 puanda kaldı.

Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Lille, ev sahibi Paris SG'i deplasmanda 4-1 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Lille puanını 41'e yükseltmeyi başardı.

Reims'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Monaco, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Lig'in 24. haftasında Nice deplasmanda St Etienne'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Nice oldu: Maç 3-1 tamamlandı.

Havre, 24. haftada oynanan mücadelede Lens'i 4-3 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Havre böylece 20 puana yükseldi. Havre'yi ağırlayan Lens ise 33 puanda kaldı.

Zorlu deplasmanda Rennes ev sahibi rakibi Montpellier'i 4-0 mağlup etti.

Toulouse, 24. haftada oynanan mücadelede Angers'i 4-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Toulouse böylece 33 puana yükseldi. Toulouse'yi ağırlayan Angers ise 27 puanda kaldı.

Strasbourg, bu hafta Auxerre'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Strasbourg oldu.