Fransa Ligue 1'de 24. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Fransa Ligue 1'de 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 24. hafta maçları tamamlandı. Paris SG, Lyon, Marsilya ve Lille haftayı galibiyetle kapattı. İşte Fransa Ligue 1'de 24. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Fransa Ligue 1'nin 24. haftasının son maçı, Marsilya ve Nantes arasında oynandı.
Marsilya evindeki karşılaşmada, rakibi Nantes kulübünü 2-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 49'a yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Nantes ise 24 puanda kaldı.
Lyon, kendi sahasında Brest takımını ağırladı. Lyon karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 39'a yükseltti. Konuk ekip Brest ise 33 puanda kaldı.
Paris SG, kendi sahasındaki maçta rakibi Lille'yi 4-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 62'ye yükseltti. Konuk ekip Lille ise 41 puanda kaldı.
Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Lille, ev sahibi Paris SG'i deplasmanda 4-1 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Lille puanını 41'e yükseltmeyi başardı.
Reims'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Monaco, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Lig'in 24. haftasında Nice deplasmanda St Etienne'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Nice oldu: Maç 3-1 tamamlandı.
Havre, 24. haftada oynanan mücadelede Lens'i 4-3 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Havre böylece 20 puana yükseldi. Havre'yi ağırlayan Lens ise 33 puanda kaldı.
Zorlu deplasmanda Rennes ev sahibi rakibi Montpellier'i 4-0 mağlup etti.
Toulouse, 24. haftada oynanan mücadelede Angers'i 4-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Toulouse böylece 33 puana yükseldi. Toulouse'yi ağırlayan Angers ise 27 puanda kaldı.
Strasbourg, bu hafta Auxerre'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Strasbourg oldu.