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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 26. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 26. haftanın sonuçları ve puan durumu

        Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 26. hafta heyecanı tamamlandı. Ligde 68 puanla Paris SG lider ve hemen ardında onu 49 puanla Marsilya takip ediyor. Fransa Ligue 1'de 26. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:30
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        Fransa Ligue 1'de 26. haftanın sonuçları
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        Fransa Ligue 1'nin 26. haftasının son mücadelesi, Paris SG-Marsilya arasında gerçekleşti.

        Paris SG, kendi evinde Marsilya'yı 3-1 mağlup ederek toplam puanını 68'e çıkardı; konuk ekip Marsilya ise haftayı 49 puanda tamamladı.

        Lyon, kendi evindeki mücadelede Havre'yi 4-2 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 45 puana yükseldi.

        Marsilya, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Paris SG'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 49'a yükseltti.

        Deplasmandaki mücadelede rakibi Nantes'i geçemeyen Lille, 1-0 mağlup olarak puan kaybederek sahadan ayrıldı. Bu skorla Lille 44 puanda kaldı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Nice, rakibi Auxerre'yi tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Lig'in 26. haftasında Monaco deplasmanda Angers'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Monaco oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

        Ligin bu haftasında Lens ile Rennes karşı karşıya geldi.

        Strasbourg, evindeki mücadelede rakibi Toulouse'yi etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Strasbourg puanını 43'e yükseltti.

        Zorlu deplasmanda St Etienne ev sahibi rakibi Montpellier'i 2-0 mağlup etti.

        Fransa Ligue 1'nin 26. haftasında Brest ile Reims arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 26. Haftanın Sonuçları
        14.03.2025 22:45
        Nice
        1
        Auxerre
        1
        İY(1-0)
        15.03.2025 19:00
        Nantes
        1
        Lille
        0
        İY(0-0)
        15.03.2025 21:00
        Angers
        0
        Monaco
        2
        İY(0-0)
        15.03.2025 23:05
        Lens
        1
        Rennes
        0
        İY(0-0)
        16.03.2025 17:00
        Olympique Lyon
        4
        Havre AC
        2
        İY(1-2)
        16.03.2025 19:15
        Strasbourg
        2
        Toulouse
        1
        İY(0-1)
        16.03.2025 19:15
        Montpellier
        0
        Saint Etienne
        2
        İY(0-1)
        16.03.2025 19:15
        Stade Brest 29
        0
        Reims
        0
        İY(0-0)
        16.03.2025 22:45
        Paris St Germain
        3
        Marsilya
        1
        İY(2-0)

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 26. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		26 21 5 0 68 48
        2
        Marsilya
        		26 15 4 7 49 20
        3
        Monaco
        		26 14 5 7 47 19
        4
        Nice
        		26 13 8 5 47 19
        5
        Olympique Lyon
        		26 13 6 7 45 17
        6
        Lille
        		26 12 8 6 44 12
        7
        Strasbourg
        		26 12 7 7 43 8
        8
        Lens
        		26 11 6 9 39 2
        9
        Stade Brest 29
        		26 11 4 11 37 -2
        10
        Toulouse
        		26 9 7 10 34 4
        11
        Auxerre
        		26 8 8 10 32 -2
        12
        Rennes
        		26 9 2 15 29 -2
        13
        Nantes
        		26 6 9 11 27 -14
        14
        Angers
        		26 7 6 13 27 -16
        15
        Reims
        		26 5 8 13 23 -14
        16
        Havre AC
        		26 6 3 17 21 -29
        17
        Saint Etienne
        		25 5 5 15 20 -32
        18
        Montpellier
        		25 4 3 18 15 -38

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 27. Hafta Maçları
        28.03.2025 22:45
        Strasbourg
        Olympique Lyon
        29.03.2025 19:00
        Reims
        Marsilya
        29.03.2025 21:00
        Saint Etienne
        Paris St Germain
        29.03.2025 23:05
        Monaco
        Nice
        30.03.2025 16:00
        Toulouse
        Stade Brest 29
        30.03.2025 18:15
        Auxerre
        Montpellier
        30.03.2025 18:15
        Angers
        Rennes
        30.03.2025 18:15
        Havre AC
        Nantes
        30.03.2025 21:45
        Lille
        Lens
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