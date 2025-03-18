Fransa Ligue 1'de 26. haftanın sonuçları

Fransa Ligue 1'nin 26. haftasının son mücadelesi, Paris SG-Marsilya arasında gerçekleşti.

Paris SG, kendi evinde Marsilya'yı 3-1 mağlup ederek toplam puanını 68'e çıkardı; konuk ekip Marsilya ise haftayı 49 puanda tamamladı.

Lyon, kendi evindeki mücadelede Havre'yi 4-2 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 45 puana yükseldi.

Marsilya, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Paris SG'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 49'a yükseltti.

Deplasmandaki mücadelede rakibi Nantes'i geçemeyen Lille, 1-0 mağlup olarak puan kaybederek sahadan ayrıldı. Bu skorla Lille 44 puanda kaldı.

Zorlu mücadelede ev sahibi Nice, rakibi Auxerre'yi tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Lig'in 26. haftasında Monaco deplasmanda Angers'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Monaco oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

Ligin bu haftasında Lens ile Rennes karşı karşıya geldi.

Strasbourg, evindeki mücadelede rakibi Toulouse'yi etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Strasbourg puanını 43'e yükseltti.

Zorlu deplasmanda St Etienne ev sahibi rakibi Montpellier'i 2-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'nin 26. haftasında Brest ile Reims arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.