Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy istifa etti

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau 1 Haziran 2026'da görevinden ayrılacak. Francois Villeroy de Galhau'nun normal görev süresi cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından Ekim 2027'de sona eriyordu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu'nda da görev alan Francois Villeroy de Galhau, yaptığı açıklamalarda, sorunlu gençler için faaliyet gösteren bir vakıftan teklifi reddedemediğini ve ayrılma kararının "kişisel" bir karar olduğunu belirtti.

Basın açıklamasında, "İkinci görev süremizin bitimine bir yıldan biraz fazla bir süre kala, misyonumun özünü gerçekleştirmiş olacağımı düşünüyorum" dedi.

