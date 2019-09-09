Fransa Sağlık Bakanlığı, bu yaz ülkeyi vuran iki sıcak hava dalgasıyla bağlantılı olarak toplam 1435 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

24 Haziran ve 7 Temmuz ile 21-27 Temmuz tarihleri arasında Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde rekor sıcaklık seviyelerine ulaşılmıştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı bu iki sıcak hava dalgasında ölenlerin sayısının normalden yüzde 9.1 oranında daha fazla olduğunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasında ölen kişilerin 974'ünün 75 yaşın üstünde olduğu, 10 kişinin ise çalışırken hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

Ölüm rakamlarının 2015 ve 2018'in aynı periyotlarına oranla yüzde 10.1 ve yüzde 15 oranında fazla olduğu bildirildi.

Fransa'da 28 Haziran'da Gallargues-le-Montueux kasabasında sıcaklık 45.9 derece olarak ölçülmüş ve bu rakam ülkede rekor sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti. Uzmanlar artan sıcaklıkların nedeninin sera gazı emisyonu olduğunu düşünüyor ve bu sıcaklıkların Avrupa için 'yeni normal' olabileceğini belirtiyorlar.

CNN'in derlediği habere göre ise Avrupa bu sıcaklıklarla yaşamaya henüz hazır değil. Kıtada evlerin sadece yüzde 5'inde klima bulunduğu ve yüksek sıcaklıkların toplu taşıma sistemlerini de etkileyebileceği ifade ediliyor.