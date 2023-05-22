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Fransa Türkiye arası kaç km?

İster aynı ülke içindeki iki şehir olsun isterse de farklı iki ülke olsun, iki farklı lokasyon arasında yolculuk yapmak isteyen kişiler farklı ulaşım araçlarını tercih ederler. Yolcuların yapacakları bu tercihe paralel olarak yapılan seyahatler hem zaman hem de o yolculukta kat edilen mesafe olarak farklılık gösterebilmektedir. Peki, Fransa’dan Türkiye’ye seyahat edecek biri için Fransa Türkiye arası kaç km? Fransa Türkiye arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Fransa Türkiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Fransa Türkiye Arası Kaç Saat?
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Günümüzde iki nokta arasında bir araçla seyahat edebilmek için karayolu, havayolu ve denizyolu olmak üzere 3 farklı ulaşım biçimi kullanılmaktadır. Peki, Türkiye Fransa arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Fransa Türkiye Arası Kaç Km?

İki ülkenin de başkentleri baz aldığımızda, Fransa’nın başkenti olan Paris ile Türkiye’nin başkenti olan Ankara arasında gerçekleştirilecek bir seyahatte kat edilecek olan mesafe, tercih edilen aracın türüne göre değişmektedir. İki ülke arasındaki bu yolculuğun hususi bir araçla gerçekleştiği durumda bir yolcunun alacağı mesafe yaklaşık olarak 3500 kilometre, uçakla gerçekleşmesi halinde ise yaklaşık 2200 kilometredir.

Fransa Türkiye Arası Kaç Saat?

Bu iki ülke arasında gerçekleştirilecek olan bir yolculuk, alınacak olan mesafede olduğu gibi yolculuk esnasında harcanacak zaman açısından da farklılık göstermektedir. Fransa ile Türkiye arasında, kişiye özel hususi bir araçla yapılan bir araba yolculuğu yaklaşık olarak 35 saat civarı sürmektedir. Bu iki ülke arası yapılacak yolculuklarda en kısa süren ulaşım şekli ise tahmin edileceği üzere havayoludur. Fransa ile Türkiye arasında gerçekleşen bir uçak yolculuğu yaklaşık olarak 3 saat 30 dakika sürmektedir.

Türkiye Fransa Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Türkiye’nin başkenti Ankara’dan Fransa’nın başkenti olan Paris arasında hususi bir araçla gerçekleştirilmesi düşünülen bir seyahat, tüm karayolları hız sınırlarına uyulması ve E80 karayolunun kullanılması halinde yaklaşık olarak 35 saat civarı sürmektedir.

Türkiye Fransa Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Türkiye ile Fransa arasındaki otobüs seferleri, İstanbul ile Paris arasında gerçekleştirilmekte ve yaklaşık olarak 2 gün 1 saat sürmektedir. 2250 kilometrelik bu yolculuk süresine otobüsün seyahat esnasında vereceği molalar da dahil edilmiştir.

Türkiye Fransa Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Esenboğa Havalimanı ile Paris Charles de Gaulle arasında planlanan bir uçak yolculuğu yaklaşık olarak 3 saat 55 dakika sürmektedir. İstanbul’dan Paris’e gerçekleşecek olan bir yolculukta ise bu uçuş, 3 saat 40 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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