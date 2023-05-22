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Haberler Gündem Trafik Yunanistan Türkiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Yunanistan Türkiye Arası Kaç Saat?
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Yunanistan Türkiye arası kaç km?

İki ayrı ülke arasında yapılacak olan seyahatlerde, yolculuğu yapacak olan kişilerin tercihlerine göre farklı ulaşım araçları kullanılmaktadır. Yolcuların tercih ettikleri bu aracın türüne göre ise yapılacak olan yolculuğun hem süresi hem de o yolculukta kat edilen mesafe değişebilmektedir. Peki Türkiye’den yola çıkarak Yunanistan’a ulaşmayı planlayan birisi için Yunanistan Türkiye arası kaç km? Yunanistan Türkiye arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Yunanistan Türkiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Yunanistan Türkiye Arası Kaç Saat?
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Günümüzde bir vasıta kullanarak gerçekleştirilen yolculuklar karayolu, havayolu ve denizyolu olmak üzere 3 ayrı ulaşım şekli kullanılarak yapılabilmektedir. Peki, Türkiye Yunanistan arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Yunanistan Türkiye Arası Kaç Km?

İki ülke arasında yapılacak olan yolculuklarda, kullanılacak olan aracın türüne göre kat edilen mesafe değişiklik göstermektedir. İki ülkenin başkentleri baz alındığında, Atina ile Ankara arasında kişiye özel bir hususi araçla yapılan seyahatte yaklaşık olarak 1500 kilometre yol alınmaktadır. İki ülke arasındaki en kısa mesafe ise havayolu seçeneğinin kullanılmasıdır. Ankara’dan Atina’ya yapılan bir yolculukta alınan kuş uçuşu mesafe ise yaklaşık olarak 810 kilometredir.

Yunanistan Türkiye Arası Kaç Saat?

Kat edilen mesafede olduğu gibi iki ülke arasında yapılan yolculukta harcanacak olan zaman da ulaşım şekline bağlı olarak değişmektedir. İki ülkenin başkenti olan Atina ile Ankara arasında, kişiye özel hususi araç ile yapılacak yolculuk yaklaşık olarak 16 saat sürmektedir. İki ülke arasındaki en hızlı ulaşım şekli ise tahmin edileceği üzere havayoludur. Ankara ile Atina arasında uçak ile yapılan yolculuklar yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika sürmektedir.

Türkiye Yunanistan Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İki ülkenin başkenti arasında gerçekleştirilen yolculukların süresi, tercih edilen karayoluna göre değişebilmektedir. Ankara’dan Atina’ya yapılan bir seyahatte E90 karayolunun kullanılması halinde yolculuk, 16 saat 14 dakika sürerken; E80 karayolu üzerinden ise bu yolculuğun süresi 19 saate kadar çıkabilmektedir.

Türkiye Yunanistan Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Türkiye ile Yunanistan arasında, otobüs kullanılarak gerçekleştirilen seferler İstanbul ile Atina arasında yapılmaktadır ve bu yolculuklar yaklaşık olarak 9 saat sürmektedir. Bu 9 saatlik yolculuk süresi tüm karayolu hız sınırları dikkate alınarak hesaplanmış ve ayrıca bu süreye yolculuk esnasında verilecek molalar da dahil edilmiştir.

Türkiye Yunanistan Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul ile Atina arasında gerçekleştirilen bir uçuşta yolculuk süresi yaklaşık olarak 1 saat 25 dakikadır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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