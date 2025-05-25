Fransa’da baltayla öldürülen Hasan, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi
Fransa'da baltayla öldürülen 17 yaşındaki Hasan Horoz, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Fatoş Horoz, oğlunun cenazesinde "Cenazesine değil de düğününe gelseydiniz hep beraber düğününü çalardık dostlarım" diyerek ağıt yaktı
Fransa'da yaşayan ve geçtiğimiz salı günü bir süpermarketin önünde uğradığı baltalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Türk genci Hasan Horoz'un cenazesi Türkiye’de toprağa verildi.
Habertürk TV'den Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Fransa'nın Nogent-sur-oise bölgesinde salı günü meydana gelen olayda 17 yaşındaki Hasan Horoz ile 3 kişi arasında tartışma çıktı.
Tansiyon yükselince kavga çıktı. Üç kişiden biri baltayla Hasan Horoz'a saldırdı. Horoz boğazından aldığı balta darbesi sonucu hayatını kaybetti.
Olayın ardından araçla kaçan ikisi kardeş 3 kişi Fransa polisinin kamera kayıtlarıyla yakalandı. Yaşları 16-18 arasında olan zanlılar sorgularının ardından tutuklandı
Gencin cenazesi bugün Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine getirildi. Höyük köyündeki evlerinin önünde aile üyeleri evlatlarına son kez veda etti. Anne Fatoş Horoz oğlunun ardından gözyaşı döktü.
17 Yaşındaki Hasan Horoz her yıl yaz başında tatile geldiği köyünde gözyaşları içinde aile mezarlığında toprağa verildi.