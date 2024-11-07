Fransız hükümeti, maçta açılan "Özgür Filistin" pankartı nedeniyle PSG'den açıklama istedi

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris Saint Germain (PSG) ve Atletico Madrid arasında oynanan maçta "Özgür Filistin" yazılı pankartın açılmasının ardından PSG'den açıklama talep etti.

PSG ve Atletico Madrid futbol ekiplerinin dün akşam başkent Paris'te Parc des Princes Stadı'ndaki karşılaşmasında, tribünlerdeki taraftarlar Filistin'e destek için "Özgür Filistin" yazılı devasa bir pankart açtı.

Bakan Retailleau X hesabından yaptığı açıklamada, PSG futbol kulübünden maçta yaşanan bu olayla ilgili açıklama talep etti. Futbol kulüplerinden, "siyasetin spora zarar vermesini" engellemeleri istediğini ifade eden Retailleau, sporun birliğin mayasını oluşturduğunu kaydetti. REKLAM Retailleau, söz konusu pankartın statta yerinin olmadığını ve UEFA tüzüğünün bu tarz mesajları yasakladığını savundu.