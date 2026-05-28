Fransız Meclisi'nde köleliğe ilişkin düzenlemeler içeren "Kara Kanun" oy birliğiyle kaldırıldı

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'in "insanlık, eşitlik ve evrensellik adına hukuki olarak insanlık dışı olan "Kara Kanun"u oy birliğiyle kaldırdığını" duyurdu.

Braun-Pivet, Fransa'nın "şeffaflık içinde" geçmişiyle yüzleşmeye devam ettiğini savundu.

Fransız kolonilerinden Guadeloupe'un milletvekili Max Matiasin ise oylama sırasında Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, hala sömürge topraklarında "Kara Kanun"un etkilerinin hissedildiğini vurgulayarak, bu düzenlemelerin bugüne kadar resmen yürürlükten kaldırılmamasını eleştirdi.

Dünyanın önde gelen sömürgeci güçlerinden olan Fransa'nın 1685'te yürürlüğe koyduğu "Kara Kanun", kolonilerde köleleştirilen yerlilerin hayat tarzlarına ve dinlerine yönelik müdahaleleri düzenliyordu. Köleleri taşınabilir mülk olarak gösteren kanun, köle ticaretine dayanak sağlıyordu.

Fransa'nın 1848'de köleliği kaldırmasıyla "Kara Kanun" yasal olarak geçerliliğini yitirse de o tarihten bu yana resmen yürürlükten kaldırılmamıştı.