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HaberlerOtomobilFransız üretici 4 yılda 14 yeni model tanıtacak - haberler
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Fransız üretici 4 yılda 14 yeni model tanıtacak

Fransız otomotiv üreticisi Renault, bir süredir beklenen 5 yıllık stratejik planını duyurdu. Marka ‘Nouvelle Vague’ (Fransız Yeni Dalgası) adını verdiği yeni dönemde, 2025 yılına kadar 14 ana modelin piyasaya sürüleceği kaydedildi. Bu modellerin 7’sinin tamamen elektrikli, diğer 7 aracın ise C ve D segmentinde olacağını bildirildi. Tüm yeni modellerin elektrikli veya hibrit versiyonlara sahip olacağı da verilen bilgiler arasında. Renault'un yollardaki otomobillerin ekonomik ömrünü artırmaya yönelik planı kapsamında ise, yılda 100 binden fazla ikinci el aracın yenileneceği, dizel motorlu hafif ticari araçların biyogazlı ve tam elektrikli araçlara dönüştürüleceği belirtildi. Etkinlikte Renault 5 Prototip’i tanıtan marka, yeni ürün yaklaşımını da göstermiş oldu

Fransız üretici 4 yılda 14 yeni model tanıtacak - haberler
Dizel aracı elektrikliye dönüştürecek
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HABERTURK.COM

Fransız otomotiv üreticisi Renault, önümüzdeki 5 yıl ve sonrası için stratejilerini açıkladı. Marka ‘Nouvelle Vague’ (Fransız Yeni Dalgası) adını verdiği yeni dönemde, teknoloji, hizmet ve temiz enerji markasına dönüşerek otomotiv endüstrisine modern bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor.

Elektrikli ve hidrojen çözümleriyle enerji geçişindeki rol oynayacağını açıklayan marka, 2025 yılına kadar Avrupa’daki en çevreci ürün gamını sunmak istediğini bildirdi. Teknoloji tarafında ise yazılım, veri, siber güvenlik ve mikroelektronik için özel olarak hayata geçirilmiş “Software République” adlı açık ekosistemin güçlendirileceği kaydedildi. Bu ekosistemin, bağlantılı servislerle Renault ürün gamını besleyeceği öğrenildi.

'HİDROJENE YATIRIM YAPACAĞIZ'

Markanın planlarını açıklayan Renault Grubu CEO’su Luca De Meo, "Electro Pole projesi ile elektrikli araç liderliğini güçlendiren, hidrojene yatırım yapan, 2025 yılına kadar Avrupa’nın en çevreci ürün gamına ulaşmayı hedefleyen bir enerji markasına dönüşeceğiz. Ayrıca kurum içi inovasyon ve siber güvenlik gibi kilit alanlarda Avrupa’ya özgü bir uzmanlık geliştirmeyi amaçlayan açık bir ekosistem olan ‘Software République’ aracılığı ile bir teknoloji markası olacağız. Bu durum servis hizmetleri markası olarak bize, dahili ve harici yüksek teknolojili bağlantılı servisler yardımıyla rekabet avantajı sağlayacak. Bir yandan geçmişiyle sıkı bir bağı bulunan, bununla birlikte elektrikli olmasıyla gelecek niteliği taşıyan Yeni R5, Renault'un ‘Yeni Dalgası’nı kusursuz temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

De Meo'nun açıklamasında üç rekabet alanı üzerinde duruldu. Bunlar, teknoloji markası, servis hizmetleri markası ve temiz enerji markası olarak açıklandı. Teknoloji markası olma hedefiyele Renault'un “Software République” adı verilen ekosisteminin yeni nesil mobilite OEM’leri ve tedarikçileri yaratmak üzere faaliyet yürüteceği açıklandı.

Servis hizmetleri markası kapsamında ise, 2022’de yeni bilgi-eğlence sistemi My Link’in tanıtılacağı ve böylece Google servislerinin pazardaki ana ürünlere getirileceği bildirildi.

DİZEL OTOMOBİLİ ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞTÜRECEK

Renault'un açıklamalarında dikkat çeken diğer bir başlık ise, yollardaki otomobillerin ekonomik ömrünü artırmaya yönelik plan oldu. Buna göre, markanın Flins’teki fabrikasında yılda 100 binden fazla ikinci el aracın yenileneceği, dizel motorlu hafif ticari araçların biyogazlı ve saf elektrikli araçlara dönüştürüleceği belirtildi.

Fransız markanın temiz enerji markası olma hedefi kapsamında ise, elektrikli araç platformu 'CMF-EV' ve 'CMF-B EV’de üzerinde inşa edilecek yeni elektrikli araçların yer alacağı kaydedildi. Markanın ayrıca hafif ticari araçlar için de uçtan uca hidrojen çözümlerini pazara sunacakları bildirildi.

Renault ürün çeşitliliğini de artıracağı öğrenildi. Bu kapsamda, 2025 yılına kadar 14 ana modelin piyasaya sürüleceği, bunların 7’sinin tamamen elektrikli, diğer 7 aracın ise C ve D segmentinde üretileceği aktarıldı. 2025’e kadar üst segmentlerdeki satışların toplam satışların yüzde 45’ini oluşturmasının planlandığı da açıklandı.

GEÇMİŞTEN GELEN ELEKTRİKLİ MODEL TANITTI

Fransız üretici, gelecek planlarını açıkladığı toplantıda 'Renault 5 Prototip' aracını da tanıttı. R5'ten esinlenerek geliştirilen prototip, tamamen elektrikle çalışıyor.

Otomobil hakkında bilgi veren Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal, "Renault 5 prototipinin tasarımı, marka mirasımızın kült modeli olan R5’i, temel alıyor. Prototip, modernliği ve zamana uygun bir otomobili temsil ediyor" dedi.

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