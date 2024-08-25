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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday! - Beşiktaş Haberleri

        Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!

        Bir süredir sol bek transferi üzerinde çalışan Beşiktaş, Wolfsburg'dan Nicolas Cozza için harekete geçtiği iddia edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.08.2024 - 19:53 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:53
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        Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
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        L'Equipe'in haberine göre; Fransa'dan Nantes takımı da 25 yaşındaki sol beki bu sezon bir kez daha kiralamak istiyor. Alman ekibini bu konuda ikna etmek istiyor.

        Wolfsburg ise 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cozza'yı satmak istediği için Beşiktaş'la görüşmeleri sıklaştırdı.

        YA BEŞİKTAŞ YA NANTES

        İtalyan asıllı oyuncu vereceği karara göre gelecek sezon ya Beşiktaş forması giyecek ya da yeniden Nantes'a kiralık gidecek.

        13 MAÇTA FORMA GİYDİ

        2022-2023 sezonu devre arasında altyapısından yetiştiği Montpellier'den Alman temsilcisi Wolfsburg'a transfer olan Cozza, geçen sezonun ikinci yarısında Fransa temsilcisi Nantes'a kiralık olarak gitti. Burada 13 karşılaşmada forma giyen Cozza, skora katkı yapamadı.

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