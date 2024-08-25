Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!

L'Equipe'in haberine göre; Fransa'dan Nantes takımı da 25 yaşındaki sol beki bu sezon bir kez daha kiralamak istiyor. Alman ekibini bu konuda ikna etmek istiyor.

Wolfsburg ise 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cozza'yı satmak istediği için Beşiktaş'la görüşmeleri sıklaştırdı.

YA BEŞİKTAŞ YA NANTES İtalyan asıllı oyuncu vereceği karara göre gelecek sezon ya Beşiktaş forması giyecek ya da yeniden Nantes'a kiralık gidecek.