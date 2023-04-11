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Fransızlar duyurdu! Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

Süper Lig lideri Galatasaray, sezon başında PSG'den kiraladığı Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisini almak için Fransız kulübüyle temaslara başladı.

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  • Fransızlar duyurdu! Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

    Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, özellikle derbi maçlarda sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.
  • Fransızlar duyurdu! Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

    Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelse de Arjantinli golcünün ortaya koyduğu başarılı performans sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi. 
  • Fransızlar duyurdu! Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

    Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen Galatasaray yönetimi, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.
  • Fransızlar duyurdu! Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

    Fransız basını ise sarı-kırmızılıların Icardi için PSG ile görüşmelere başladığını duyurdu.
  • Fransızlar duyurdu! Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

    Le Parisien'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi Icardi transferini 10 milyon euroya bitirmek istiyor.
  • Fransızlar duyurdu! Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

    Fransız kulübünün ise Icardi'yi 15 milyon euronun altına bırakmak istemediği belirtildi. 
  • Fransızlar duyurdu! Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

    Ancak Icardi'nin İstanbul'da son derece mutlu olduğu ve bu nedenle Galatasaray'a transferi için kulübü PSG'den kolaylık isteyeceği kaydedildi. 
  • Fransızlar duyurdu! Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

    İtalyan kulüpleriyle de adı anılan Arjantinli golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla 17 resmi maça çıktı.
  • Fransızlar duyurdu! Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

    Icardi bu maçlarda 10 gol atarken, 7 de asist yaparak 17 gole direkt katkıda bulundu.
  • Fransızlar duyurdu! Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

    Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Icardi'nin PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Fransızlar duyurdu! Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

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