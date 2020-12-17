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Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fraport TAV Antalyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0

Stat: Antalya

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Sezgin Çınar

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, Naldo, Ersan Gülüm (Dk. 46 Kudriashov),Eren Albayrak (Dk. 88 Bünyamin Balcı),Ali Eren İyican, Nuri Şahin (Dk. 80 Doğukan Sinik),Sidney Sam, Mevlüt Han Ekelik (Dk. 46 Fredy),Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 80 Podolski),Orgill

Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Kerim Alıcı, Oğuzhan Berber, Ali Keten, Burak Bekaroğlu, Burak Asan, Marlinho (Dk. 84 Muhammet Arslantaş),Abdullayev (Dk. 54 Melih Okutan),Alican Özfesli (Dk. 63 Tugay Kacar),Mihajlovic (Dk. 84 Muhammet Gümüşkaya),Hamza Gür (Dk. 63 Poepon)

Gol: Dk. 52 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Nuri Şahin, Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor),Dk. 35 Burak Asan, Dk. 78 Marlinho, Dk. 90 Melih Okutan (Beypiliç Boluspor)

52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşa Gökdeniz Bayrakdar'ın yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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