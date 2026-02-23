Fred: Korkunç hissediyorum!

Fenerbahçe forması giyen Fred, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, "Çok zor kendimi çok korkunç ve kötü hissediyorum! Kazanmamız gereken bir maçtı! Golü bulduk ve golü yememeliydik. Bu akşam çok üzüleceğiz ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Fred, "Takım olarak umudumuzun düşmesine izin vermemeliyiz. Bu maç bize ders olsun ki önümüzdeki açları kazanalım." diye konuştu.