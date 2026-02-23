Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Korkunç hissediyorum! - Fenerbahçe Haberleri

        Fred: Korkunç hissediyorum!

        Fenerbahçe forması giyen Fred, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Fenerbahçe forması giyen Fred, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Brezilyalı futbolcu, "Çok zor kendimi çok korkunç ve kötü hissediyorum! Kazanmamız gereken bir maçtı! Golü bulduk ve golü yememeliydik. Bu akşam çok üzüleceğiz ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

        Fred, "Takım olarak umudumuzun düşmesine izin vermemeliyiz. Bu maç bize ders olsun ki önümüzdeki açları kazanalım." diye konuştu.

