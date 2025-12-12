UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, galibiyeti değerlendirdi.

Harika bir oyun sergilediklerini dile getiren Fred "Önemli bir galibiyet elde ettik. Kazanmak için gelmiştik ve kazandığımız için mutluyuz. Bir üst tura çıkabilmek adına önemliydi. Harika oynadığımızı ve bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"TALİSCA İÇİN MUTLUYUM"

Üç golle maça damga vuran Talisca için konuşan tecrübeli orta saha "Talisca adına mutluyum. Bizler beraberiz. Bugün hat-trick yaptı. Herkes çok iyiydi. Önemli bir 3 puan elde ettik. İlk 8'den çıkabilmek adına iyi bir sonuçtu bu. Tabii ki ritmimizi aynı şekilde sürdürmeliyiz." ifadelerini kulllandı.