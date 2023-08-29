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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fredrik Midtsjö, Pendikspor'a transfer oluyor! Anlaşma tamam! - Futbol Haberleri

        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!

        Yabancı oyuncu transferi için kontenjan açmak isteyen Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ile yollar ayrılıyor! Hellas Verona ve Samsunspor'un da talip olduğu Norveçli futbolcu, Pendikspor'a bonservisiyle transfer oluyor

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 29.08.2023 - 18:33 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:33
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        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
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        Orta sahaya iki oyuncu birden almak isteyen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Golde deplasmanında galibiyet golünü atan Fredrik Midtsjö ile yollar ayrılıyor.

        Yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak isteyen sarı-kırmızılılarda bir süredir yürütülen transfer görüşmelerinde sona gelindi.

        Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Norveçli orta saha için Galatasaray ile anlaşma sağladı.

        Geçen sezon AZ'den transfer edilen Norveçli oyuncuya İtalya ekiplerinden Hellas Verona ve Süper Lig'in diğer bir yeni ekibi Samsunspor talip olmuştu. Midtsjö'nün yeni takımı ise İstanbul ekiplerinden Pendikspor oldu.

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        Pendikspor'un Norveçli oyuncu için Galatasaray'a 2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

        Galatasaray formasıyla toplam 28 maça çıkan Fredrik Midtsjö 2 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

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