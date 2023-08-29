Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da! Yabancı oyuncu transferi için kontenjan açmak isteyen Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ile yollar ayrılıyor! Hellas Verona ve Samsunspor'un da talip olduğu Norveçli futbolcu, Pendikspor'a bonservisiyle transfer oluyor

Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com Giriş: 29.08.2023 - 18:33 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:33 facebook

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