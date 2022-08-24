Freni patladı! Kamyondan atladı! Feci ölüm! 0:00 / 0:00

İHA

Malatya'da akılalmaz kaza, gece yarısı Malatya-Kayseri karayolu Tataruşağı kavşağında meydana geldi.

KAMYONUN FRENİ PATLADI

İHA'da edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Hüseyin B. (44) idaresindeki kayısı yüklü kamyonun freni patladı.

PANİKLE ARAÇTAN ATLADI

Bu esnada araçta yolcu olarak bulunan Harun Binbuğa (47) panikleyerek araçtan aşağı atladı.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

Kamyonun altında kalan Binbuğa, feci şekilde hayatını kaybederken, araç ise kontrolden çıkarak devrildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden Harun Binbuğa’nın cenazesi adli tıp kurumuna yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.