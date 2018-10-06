Friedrich Nietzsche dehasının neresinde olduğunu söylemiştir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 250 bin liralık soru, yarışma sonrası en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

250 bin liralık soruya kadar gelen Volkan Şahin isimli yarışmacı, "Friedrich Nietzsche dehasının neresinde olduğunu söylemiştir?" sorusuyla karşılaştı. Volkan Şahin'in cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmacıları tarafından merakla araştırılıyor. Peki; Friedrich Nietzsche dehasının neresinde olduğunu söylemiştir? Volkan Şahin soruya cevap verdi mi? İşte cevabı...

VOLKAN ŞAHİN 250 BİN LİRALIK SORUYA CEVAP VERDİ Mİ?

250 bin liralık soruya gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Volkan Şahin; Friedrich Nietzsche dehasının neresinde olduğunu söylemiştir? sorusuyla karşılaştı. Ancak yarışmacı ödülünü alarak yarışmadan çekildi.

FIREDRICH NIETZSCHE DEHASININ NERESİNDE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİR?

Friedrich Nietzsche dehasının neresinde olduğunu söylemiştir? sorusunun cevabı olarak ise şu şıklar verildi:

A) Burun deliklerinde

B) Damağında

C) Bıyıklarında

D) Göz kapaklarında

CEVAP: BURUN DELİKLERİNDE (A ŞIKKI)

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