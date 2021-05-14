'Friends' özel bölümünden ilk tanıtım!

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HBO Max, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın yıllar sonra bir araya geldiği 'Friends' özel bölümünün resmi yayın tarihini bir tanıtım videosuyla yayınladı.

"Friends: The Reunion", HBO Max'in lansmanının birinci yıl dönümünde, normal yayınlanması planlanan zamandan tam bir yıl sonra, 27 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak.

Geçtiğimiz yılın mart ayında çekilmesi planlanan özel bölüm, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok kez ertelendi. Nisan 2021'de çekimlerine başlanan özel bölümde, 'Friends' dizisi oyuncularından Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer tam kadro halinde yer alacak. Oyuncuların açıklamaları ve aktarılan bilgilere göre, özel bölüm kurmaca olmayacak.

Ben Winston'ın Kevin Bright, Marta Kauffman ve David Crane'le birlikte yönettiği özel bölümde ayrıca, David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk isimler yer alacak.

Toplam 10 sezon ve 235 bölümden oluşan Friends dizisinin oyuncuları, özel bölümden adam başı 2.5 milyon dolar alacağı öne sürülmüştü. HBO Max, Friends'in tüm bölümlerinin 5 yıllık yayın hakkı için 425 milyon dolar ödemişti.