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Friends'in yayın tarihi açıklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve son bölümden bugüne dünyanın birçok ülkesinde hala sevilerek izlenen dizi 'Friends' izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı.

Başrollerinde; Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın yer aldığı dizi, 1 Nisan'dan itibaren Netflix Türkiye'de yer alacak.

Söz konusu gelişme, dijital platformun resmi Twitter hesabından "Friends' 1 Nisan'da geliyor diye "Şaka mı bu?" diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur" sözleriyle duyuruldu.

Daha önce izleyiciyle buluşması beklenen dizi, geçtiğimiz yıl koronavirüs engeline takılmış ve çekimleri iptal edilmişti.

Toplam 10 sezon ve 235 bölümden oluşan Friends dizisinin oyuncuları, özel bölümden adam başı 2.5 milyon dolar alacağı öne sürülmüştü.

HBO Max, Friends'in tüm bölümlerinin 5 yıllık yayın hakkı için 425 milyon dolar ödemişti.