Basketbol 7Days EuroCup'taki temsilcilerimizden Frutti Extra Bursaspor, A Grubu 16. hafta mücadelesinde İtalya ekibi Umana Reyer Venezia'yı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 89-73'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Maça iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor pota altında Derek Needham, Onuralp Bitim ve Zach Auguste ile etkili oldu. Konuk takımda Mitchell Watt ve Derek Willis ile cevap verse de ilk periyot Bursaspor'un 29-24'lük üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta özellikle Jayson Granger ile etkili olan konuk ekip, karşılaşmada 33-32 öne geçti. Periyotun bitmesine 5 dakika kala taraftarın desteğini arkasına alan Frutti Extra Bursaspor Onuralp Bitim ve Derek Needham ile etkili olarak devreyi 47-45 önde kapattı.