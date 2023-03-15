Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol EuroCup
ABONE OL

Frutti Extra Bursaspor - Umana Reyer Venezia: 73-89 (MAÇ SONUCU)

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup A Grubu 16. hafta maçında ağırladığı İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia'ya son periyotta teslim oldu. Mücadeleden 89-73 mağlup ayrılan Bursaspor, 9. mağlubiyetini aldı.

Frutti Extra Bursaspor - Umana Reyer Venezia: 73-89 (MAÇ SONUCU)
DHA

Basketbol 7Days EuroCup'taki temsilcilerimizden Frutti Extra Bursaspor, A Grubu 16. hafta mücadelesinde İtalya ekibi Umana Reyer Venezia'yı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 89-73'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Maça iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor pota altında Derek Needham, Onuralp Bitim ve Zach Auguste ile etkili oldu. Konuk takımda Mitchell Watt ve Derek Willis ile cevap verse de ilk periyot Bursaspor'un 29-24'lük üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta özellikle Jayson Granger ile etkili olan konuk ekip, karşılaşmada 33-32 öne geçti. Periyotun bitmesine 5 dakika kala taraftarın desteğini arkasına alan Frutti Extra Bursaspor Onuralp Bitim ve Derek Needham ile etkili olarak devreyi 47-45 önde kapattı.

3'üncü periyot iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. İtalya ekibinde Jordan Parks'ın sayılarına Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ile cevap verdi. 3'üncü çeyrekte bitime 4 dakika kala Umana Reyer Venezia'da Jordan Parks attığı 3'lükle skoru 62-57'ye getirdi. Bu süreden sonra taraftarın desteğiyle tekrar toparlanan Frutti Extra Bursaspor bu periyodu da 64-63 önde bitirdi.

Son çeyreğe etkili başlayan konuk takım oldu. İtalya ekibi art arda bulduğu üçlüklerle bitime 3 dakika kala skoru 72-66'ya getirdi. Özellikle savunmada başarılı olan konuk takım ribauntlarda da etkili olunca bitime yaklaşık 1 dakika kala farkı çift haneye çıkardı: 73-84. Bu süreden sonra Ev sahibinin direnci kırılınca maç konuk ekibin 89-73'lük üstünlüğüyle sona erdi. Frutti Extra Bursaspor'da Onuralp Bitim'in 23 sayılık performansı kazanmaya yetmezken, konuk takımda Michael Bramos 24 sayılık katkıyla galibiyette başrol oynadı.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Eduard Adyanskyy, Denis Hadzic

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Tarık Sezgün, Yiğitcan Saybir 4, Mithat Can Özalp, Derek Needham 11, Enes Taşkıran, Ömer Utku Al, Onuralp Bitim 23, Zach Auguste 16, David Dudzinski 12, Aubrey Dawkins, Nihat Atalan, Anthony Clemmons 7

UMANA REYER VENEZIA: Amedeo Tessitori 6, Jordan Parks 14, Ray Kendrick 2, Michael Bramos 24, Riccardo Moraschini, Jayson Granger 18, Matteo Chillo, Jeff Brooks 5, Derek Willis 10, Mitchell Watt 10

1'İNCİ PERİYOT: 29-24

DEVRE: 47-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-63

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de Cedi Osman 24 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı
BASKETBOL Cedi Osman 24 sayı attı, Cleveland kazandı
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Bir şampiyona yakışacak performans sergiledik
BASKETBOL "Şampiyona yakışacak performans sergiledik"
Anadolu Efes - Real Madrid: 90-89 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Efes, R.Madrid'i son nefeste devirdi!
Darüşşafaka Lassa - Bilbao Basket: 95-85 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Daçka'dan kritik galibiyet!
Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi - Tango Bourges Basket: 84-56 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Çukurova'dan Dörtlü Final'e ilk adım
Fenerbahçe Alagöz Holding - Sopron Basket: 82-62 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Fenerbahçe seride öne geçti
Monaco'da Mike James kadro dışı bırakıldı
BASKETBOL Monaco'da Mike James şoku!
Metecan Birsen, 6 hafta parkeden uzak
BASKETBOL Metecan Birsen 6 hafta yok!
NBA lideri Milwaukee Bucks, Kings deplasmanında Giannis'in 46 sayısıyla kazandı
BASKETBOL NBA lideri Milwaukee Bucks farklı kazandı!
Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta?
BASKETBOL Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.