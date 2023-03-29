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Yapı Kredi, Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nın yeni döneminde 'KOBİ Çözümleri' üzerine çalışan girişimcilere destek olacağını duyurdu.

KOBİ’ler için ürün ve hizmet geliştiren startuplar, Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nın yeni dönemine 15 Mart-10 Nisan tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Bununla birlikte, programa dâhil olan tüm girişimler, ekosistemdeki öncü isimlerden mentorluk alma ve Yapı Kredi’nin ağı içerisinde yer alan ekosistemin önde gelen melek yatırımcı, yatırım ağı ve VC’leriyle yatırımcı eşleştirmelerine dâhil olma fırsatına sahip oluyor.

Aynı zamanda program kapsamında girişimlerini büyütmeye yardımcı olacak eğitimlere, seminerlere ve masterclasslara katılabiliyorlar.

Yapı Kredi ve program partnerlerinin sağladığı destekleri de girişimlerle buluşturan Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nın yürütücüsü Invexen olurken, programın partnerleri arasında birçok ekosistem paydaşı ve yatırımcı yer alıyor.

Yapı Kredi olarak inovasyonu ve girişimciliği çok önemsediklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "KOBİ’lerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışma yapan startup’lara destek olarak, KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkıda bulunmayı ve onların hayatlarına dokunmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda sektöre dinamizm ve değer katan startup’ların, değişen müşteri beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmetler ortaya koyma becerilerini desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.