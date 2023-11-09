FSM Köprüsü, 'Karabağ Zaferi' için Azerbaycan renklerine büründü
İstanbul Boğazı'nın simgelerinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde ışık gösterilerine sahne olan FSM Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümüne özel olarak aydınlatıldı. AA'nın haberine göre; FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü. Özel aydınlatma, sabah saatlerine kadar sürecek.
2. KARABAĞ SAVAŞI
27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan, Ermenistan'ı mağlup ederek işgal altındaki topraklarını kurtarmıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği 10 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği tarihle aynı olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarıldığı 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etmişti.