Spor Toto Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde FT Antalyaspor, Altay’ı 1-0 mağlup etti.

2. dakikada ani gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında, Bahadır'ın uzun pası sonrasında kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden sırasıyla Mukairu ve Fredy'nin vuruşlarında da kaleci Mateusz başarılıydı.

23. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fredy'nin ceza sahasına yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.

34. dakikada Bamba'nın ceza yayına yakın noktadan vuruşu kalecide kaldı.

39. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza alanı içi sağ çaprazından sert şutu kalecinin sağından direğe yakın bir noktadan dışarıya çıktı.

49. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında topla buluşan Mukairu, sağ kanattan rakip ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mukairu'nun vuruşunda top kalecinin sağından arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.

54. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu kalenin az farkla üstünden auta gitti.

57. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında topla buluşan Amilton ceza alanı içinde kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu önünde bulan Bünyamin Balcı'nın vuruşunu kaleci bu kez kornere çeldi.

66. dakikada Cesar Pinares'in sert şutunu kaleci kurtardı.

87. dakikada Ghacha rakip futbolcunun hatasından topu önünde buldu. Orta alandan topu sürerek ceza alanına kadar giren Ghacha kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşundan top kaleciden döndü.