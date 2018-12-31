Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "2019'u dengelenme trendiyle beraber finansal değişkenlerin sağlıklı bir temele oturtulması açısından bir fırsat olarak görüyoruz" dedi

- "İkinci yarıyılda görece düşük baz etkilerinin de etkisiyle daha yüksek bir büyüme yakalanabilir"

- "2018'de olduğu gibi önümüzdeki yıl da mevduat hacminin kredilerden daha fazla artmasıyla kredi-mevduat makasındaki iyileşme eğiliminin devam etmesini bekliyoruz"

- "Türkiye ve Garanti, BBVA Grubu için stratejik öneme sahip. BBVA yönetiminin her fırsatta altını çizdiği; ülkemize, ekonomimize, sektörümüze ve bankamıza olan güvenlerine inanıyoruz"

- "2019'un ikinci yarısı itibarıyla enflasyonun normalleşme trendine girmesiyle faizlerin rahatlamasını, bununla birlikte talebin artmasıyla beraber kredi artışının da ivmelenmeye başlamasını bekliyoruz"

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