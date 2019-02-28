İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulhan, alınan kötü sonuçların ardından 67 yaşındaki İtalyan teknik adamın görevine son verildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıkalamada sezon sonuna kadar takımı Scott Parker'ın çalıştıracağı kaydedildi.

Kasım ayında Slavisa Jokanovic'in yerine gelen Ranieri, başkent ekibiyle çıktığı 16 lig maçında sadece üç galibiyet alabildi.

Ligde 19. sırada yer alan Fulham, mart ayında Chelsea, Liverpool ve Manchester City ile karşılaşacak. Fulham'da Beşiktaş'tan devre arasında transfer edilen Ryan Babel de forma giyiyordu.