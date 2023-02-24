Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Fulya Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır? Evde Fulya Çiçeği Bakımı ve Sulama
ABONE OL

Fulya çiçeği bakımı nasıl yapılır? Evde fulya çiçeği bakımı ve sulama

Soğanlı bitki türleri arasındaki fulya çiçeği, iç mekânda yetiştirilmeye uygun bir bitkidir. Kolay bir bakımı olduğu için çiçek yetiştirmeyi sevenler tarafından yoğun ilgi görür. Nergis adıyla da bilinmektedir. Hem güzel kokusu hem de görünümüyle yaşam alanlarındaki yerini alan fulya çiçeğinin pek çok özelliği bulunmaktadır. Yaklaşık 50 çeşidi olduğu bilinmekle birlikte sağlığa yararları ile tanınır.

Fulya Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır? Evde Fulya Çiçeği Bakımı ve Sulama
HABERTURK.COM

Yakın bir zamanda fulya çiçeği ile evinizi renklendirmek istiyorsanız bakımı ve yetiştirirken dikkat edilmesi gereken püf noktaları hakkında detaylı bilgi edinmelisiniz. Pek çok kişi “Fulya çiçeği nasıl bakılır?” sorusunun cevabı için araştırma yapmaktadır. Fulya çiçeği bakımı nasıl yapılır? Fulya çiçeğine ne kadar su verilir? Fulya çiçeği nasıl yetiştirilir? Fulya çiçeği hakkında merak edilen pek çok sorunun cevabını sizler için araştırdık.

Fulya Çiçeği Nasıl Bakılır?

Avrupa bölgesinde yetiştiği bilinen fulya çiçeğinin Afrika ve Kuzey Amerika’da da bulunduğuna dair bilgiler vardır. Ayrıca ülkemizde en çok yetiştirilen bitki türlerinden biridir. Sapları 20 cm’den 80 cm’ye kadar uzayabilir. Görünümü ile bulunduğu her ortamı güzelleştirse de soğanı zehirlidir. Dinlenmeye ihtiyaç duyduğu için her mevsim çiçek açmaz. Belli dönemlerde dinlenmelidir. Bakımı ise oldukça kolaydır. Sadece belli noktalara dikkat ederek uzun vadede sağlıklı gelişen bir fulya çiçeğine sahip olabilirsiniz. Yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Aşağıdaki adımlara göz atarak fulya çiçeğinin nasıl bakılması gerektiği hakkında bilgi edinebilirsiniz.

  • Fulya çiçeği, lodos rüzgarını sever. Gelişimini en doğru şekilde tamamlaması için lodos rüzgarına ihtiyaç duyar. Hem bahçede hem de iç mekânda saksıya dikilerek yetiştirilebilir. Ancak her iki koşulda da doğrudan güneş ışığına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir. Yeterince aydınlık ve güneş ışınlarını dolaylı yoldan alabileceği bir alanda büyümelidir.
  • Fulya çiçeğini ekmek için ağustos ve kasım ayları arası beklenmelidir. Bu dönemde ekilen fulya, mart ayında ilk çiçeğini verecektir.
  • Sulama, fulya çiçeği için önemli bir noktadır. Fazla suyu sevmez. Saksıda yetiştirenler haftada 2 veya 3 kez sulama işlemini yapmalıdır. Fulya çiçeği sulama esnasında toprağındaki nem duruyorsa sulamayı erteleyebilirsiniz. Bu nedenle sık sık toprak kontrolü yapılması gerekir.
  • Su geçirgenliği az olan toprak türleri fulya çiçeğinin gelişimini olumsuz etkiler. Çiçekçinizden nemi süzebilen toprak temin ederek fulya çiçeğiniz için iyi bir seçim yapabilirsiniz. Çiçeğinizi fazla sulamanın neden olduğu çürümelere karşı korumak için drenajlı saksı tercih edin. Suyu kolayca geçiren toprak, fazla suyu saksı tabağına bırakacaktır. Böylece çiçeğinizin kökleri fazla sudan kolayca korunacak, gelişimine sağlıklı bir şekilde devam edecektir.

Fulya Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

Pek çok kişi “Fulya çiçeği nasıl bakılır?” sorusu kadar faydalarını da merak etmektedir. Fulya çiçeğinin insan üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Eğer hem evinizde yetiştirmek hem de sağlık için kullanmak istiyorsanız fulya çiçeğinin bilinen faydalarından bazılarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

  • Fulya çiçeği, mis gibi kokusu ile ortamın havasını değiştirdiği gibi geniz tıkanıklığını da açmaya yardımcı olur. Yakından kokladığınızda, tıkanıklığınızın kısa sürede geçeceğini göreceksiniz. Bu gibi durumlarda fulya çiçeğini gerektiği zaman koklayın.
  • Yine kokusu sayesinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir ve sakinlik verir.
  • Fulya çiçeği kaynatılıp suyu içilir ya da haşlanmış yaprakları yenirse kusma refleksi oluşturur. Bu teknik ile mide dibindeki rutubeti kolayca çeker.
  • Rutubet ve safradan dolayı oluşan baş ağrılarına oldukça iyi geldiği bilinir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cins Kedi Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Cins Kedi Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
YAŞAM Cins kedi türleri, cinsleri ve özellikleri
Balık Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Balık Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
YAŞAM Balık türleri, cinsleri ve özellikleri
Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 23 Şubat 2023 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: Kazandıran numaraları tıkla, öğren
YAŞAM Süper Loto sonuçları açıklandı
İğde Nasıl Tüketilir? İğde Kabuğu Yenir Mi, Zararlı Mı?
YAŞAM İğde nasıl tüketilir?
Hünnap Nasıl Tüketilir? Kuru Hünnap Günde Kaç Tane Yenmeli?
YAŞAM Hünnap nasıl tüketilir?
444 0 333 Nerenin Numarası? 4440333 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
YAŞAM 444 0 333 nerenin numarası?
444 0 666 Nerenin Numarası? 4440666 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
YAŞAM 444 0 666 nerenin numarası?
444 0 888 Nerenin Numarası? 4440888 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
YAŞAM 444 0 888 nerenin numarası?
444 1 444 Nerenin Numarası? 4441444 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
YAŞAM 444 1 444 nerenin numarası?
444 2 525 Nerenin Numarası? 4442525 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
YAŞAM 444 2 525 nerenin numarası?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.